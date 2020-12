Ministerio Público en Pereira alerta sobre crítica situación de migrantes

Si bien no hay cifras claras de cuántos venezolanos han llegado a Risaralda, colectivos sociales estiman que son más de 20 mil ciudadanos extranjeros los que se han instalado en esta zona del país buscando mejores oportunidades de vida.

No obstante, la falta de atención en salud, el trabajo infantil, la explotación sexual y el no acceso a la educación siguen generando preocupación en la ciudad; de hecho, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, explicó que no hay apoyo por parte de las autoridades.

Otros aspectos que, según la Personería, se deben fortalecer en la capital risaraldense son la lucha en contra de la mendicidad de niños extranjeros, la desnutrición y la violencia intrafamiliar.

