Familiares de detenidos en cárceles piden que se autoricen las visitas

Un grupo de personas, todos familiares de los detenidos que están en las diferentes cárceles de Antioquia, se reunieron en la tarde de este domingo en la penitenciaría de Bellavista del municipio de Bello, donde le pidieron al Gobierno Nacional autorizar las visitas que están suspendidas hace cerca de nueve meses con motivo de la pandemia de la Covid-19.

El defensor derechos humanos de la población carcelaria en Antioquia, Jorge Carmona, dijo que estas personas dicen no estar de acuerdo con el plan piloto de visitas durante 30 minutos que se activará en otros centros penitenciarios del país, porque luego de casi un año de no ver a sus seres queridos es un tiempo mínimo, pero que esta medida aún no aplicará para el departamento.

“Que la gente que vaya a ir obviamente les hagan los protocolos de bioseguridad en la entrada, que no tengan los síntomas en ese momento, pero lo que si deben es reactivar es las visitas en las cárceles. En el país todo está funcionando normal, menos las cárceles”, aseguró el señor Carmona.

Los familiares solicitan que dentro del plan piloto les permitan abrazar a los detenidos luego de que algunos tienen cerca de un año de no recibir visitas, también que no les obliguen a estar a dos metros de distancia, como se tiene planteado.