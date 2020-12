Joven de 19 años es el primer quemado con pólvora en Risaralda

Pocas horas después de iniciar la época decembrina, un joven que reside en el barrio Las Colinas del municipio de Dosquebradas se convirtió en la primera víctima de la pólvora en esta zona del país. Según versiones de las autoridades, el afectado se encontraba en estado de embriaguez, lanzando ‘voladores’ y uno de ellos le amputó tres dedos, generando lesiones graves.

La secretaria de salud del municipio industrial, Bibiana Romero, manifestó que el joven fue trasladado al Hospital Santa Mónica, donde aún permanece.

"Infortunadamente para él y su familia, es el primer quemado en nuestro municipio. Por eso extendemos un mensaje a toda la comunidad para que no compremos, no vendamos y no quememos pólvora. No queremos un quemado más", puntualizó Romero.

Lea también: Inicia proceso de conciliación de recursos del peaje Cerritos II de Pereira.

Por su parte, el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, puntualizó que van a redoblar los esfuerzos en contra de la venta y manipulación de pólvora en el municipio industrial.

"Esta es muy mala noticia, no es lo que queremos. El uso de la pólvora no es permitido en nuestro municipio", resaltó el alcalde.

Las autoridades departamentales le están pidiendo a los ciudadanos denunciar los lugares de venta de pólvora para evitar más quemados durante este 2020.

Lea también: Autoridades de Risaralda buscan disminuir cifra de quemados con pólvora.