‘Cartagenera': la canción dedicada a la belleza de las mujeres de Cartagena

"La hermosura de tu rostro irradia pura alegría. Tu belleza a mí me atrapa, tu silueta me domina, que no se acabe esta noche que se queden las estrellas voy amanecer contigo bajo el cielo de Cartagena". Frases como estas llenas de amor y poesía hacen parte de la canción 'Cartagenera', un tema que va dedicado a la belleza de las mujeres de Cartagena y que el artista José Donado vuelve a lanzar para el goce de todo el público nacional y colombiano este fin de año.

"La canción se grabó hace un tiempo y se hizo un lanzamiento con bastante acogida en una discoteca en Cartagena ; sin embargo quisimos lanzarla nuevamente en todas las Plataformas Digitales para que el público local, nacional e internacional la pueda conocer y gozar con este tema en sus hogares este fin de año" sostuvo Donado, quien también es comunicador social y periodista.

'Cartagenera' es un merengue vallenato romántico que fue producido por el productor musical Stevenson Arnedo y evoca una noche de fiesta en Cartagena en la que las mujeres bailan al ritmo de la brisa, el mar y el paisaje emblemático del Corralito de Piedra como lo son sus murallas, las calles coloniales, las plazas, la gente y todo ese sonido que compone la belleza de la Heroica.

'Cartagenera' está en plataformas digitales gracias a un trabajo articulado entre José Donado y 'DOAL + Eventos + Artistas', proyecto ganador de la más reciente convocatoria de Economía Naranja 2020, hecha por el Gobierno Nacional y Fondo Emprender, se dedica al montaje de escenarios, contratación artística para espectáculos musicales con música en vivo y la digitalización de canciones para todas las plataformas digitales como: Spotify, Deezer, Claro Music, Itunes, Amazon Music, Napster, YouTube, Instagram y muchas mas. En Instagram aparece como: @Doaleventos y en Facebook: DOAL + EVENTOS & ARTISTAS.

A José Donado lo pueden seguir en las páginas de Instagram: @donadomusica y @jl_donado, en la página de Facebook : Donado Música.