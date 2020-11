La salud mental de los niños ha sido la más afectada por la pandemia

La secretaría de Educación en alianza con la Universidad Nacional está llevando a cabo una indagación que permite identificar la situación actual de la salud mental y bienestar psicosocial de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad educativa del Distrito.

En este estudio participaron 10.462 estudiantes de las 20 localidades de Bogotá, que corresponde a un 51,86% de niñas y mujeres jóvenes y un 48,05% de niños y jóvenes y la caracterización contó con 10 categorías que evidenciaron que:

El 19% reportó sentir angustia por el futuro todo el tiempo y otro 19% la mayoría de los días.

El 13% reportó sentir desmotivación o aburrimiento todos los días y el 21% la mayoría de los días.

El 10% sienten falta de control de sus emociones todos los días y 14% la mayoría de los días.

El 6% afirman sentir rabia incontrolable todos los días y 12% la mayoría de los días.

Y el 4% afirma sentir tristeza todos los días y 13% la mayoría de los días.

A propósito de esto, la alcaldesa Claudia López se refiero frente a este tema.

"Los niños y niñas son los que han pagado el mayor costo de su vida, nadie, ningún adulto, ni siquiera el medico intensivista más dedicado atendiendo el covid ha pagado un costo tan grande como el que ha pasado los niños, por las limitaciones a sus actividades. los colegios no funcionaron... quisimos convencer a los papas pero no quisieron... los papas y los maestros me dicen que les asegure que cuando vuelvan los niños no vaya haber un brote y yo les digo: lo que les aseguro es que cuando vuelvan sea en octubre, febrero, marzo o junio va haber un brote... pero no por eso no podemos dejar de vivir y sacrificar a los niños tanto tiempo en especial con su salud mental", aseguró.

A pesar de esto, el estudio que realizó la secretaria destaca que el 92% de los colegios proveen acompañamiento psicosocial o socioemocional a los estudiantes y lo siguen haciendo de manera remota durante la pandemia.