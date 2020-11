Mujer denuncia que su expareja la secuestró y la lanzó de un cuarto piso

Este caso ocurrió el 23 de agosto, cuando María Alejandra Rojas, fue a la casa de José María Ortega Niño, su expareja sentimental. Alejandra denunció que ese día él le tendió una trampa y la secuestro por varios días en donde recibió los peores maltratos tanto físicos como psicológicos.

"Me tuvo secuestrada porque fue bajo mi voluntad, empieza él desde le primer día a torturarme, me golpea, con los zapatos me pega cachetadas, me lanzaba comida, me golpeaba contra las paredes, me torturaba dejándome más de 8 horas debajo de una ducha mientras me golpeaba para que no quedara sangre en el apartamento sino todo corriera en el agua, todo el tiempo me decía que me iba a matar porque lo había denunciado y que le servía más muerta que viva", dijo.

Llego el 31 de agosto cuando María Alejandra no aguantó más y quiso pedir ayuda a través de una ventana que vio abierta, esa tal vez iba hacer su única opción para sobrevivir.

"En una oportunidad que tuve de ser valiente porque no aguantaba más y tenía que pedir ayuda como sea, él se fue a traerme hielo porque decía que ya le fastidiaba que yo me quejara tanto de los dolores en mi cara... En ese momento se voltea y yo en cuestión de segundo cojo mi chaqueta adentro estaba mi cedula y lo que pensaba era botarla por la ventana y que la gente viera quien estaba pidiendo ayuda".



"Sin embargo, él escucho cuando yo abrí la ventana y se devolvió, yo del susto saque una pierna, pero yo no me bote porque le tengo pánico a las alturas...Pero en ese momento yo sentí el empujón, me alcancé a aferrar a la ventana pero él me miro a los ojos y lo único que recuerdo después de eso es cuando abrí de nuevo los ojos los bomberos estaban reanimándome... Todo mi cuerpo tenía sangre y mis dientes estaban botados... volví a cerrarlos y ya estaba en el hospital", añadió Alejandra.



A pesar de las denuncias que ella ha interpuesto y la orden de captura que tiene José María Ortega, el sujeto sigue libre.

"No he recibido absolutamente nada por parte de la Fiscalía el proceso después de tanto tiempo quedo en eso en papeles, pero él sigue libre y no se tiene rastro", aseguró.

Después de haber pasado 13 días en cuidado intensivos y en este momento estarse recuperando en su hogar, María Alejandra está pidiendo justicia y protección pues teme por la vida de su hijo y la de su madre

"Yo lo único que pido es que se haga justicia, quiero que en un futuro yo pueda estar tranquila de salir a la calle con mi hijo con mi mamá y no estar pensando que él está por ahí queriendo hacernos daño.", dijo entre lágrimas.

La Secretaria Distrital de la mujer le está prestando los servicios de atención psicológica y representación jurídica, además el CTI en coordinación con la Fiscalía vienen adelantado las investigaciones para poder esclarecer estos hechos.