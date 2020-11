Renunció la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Lina Gaviria

A través de un comunicado, la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Lina Gaviria, confirmó que dejará el cargo el próximo 20 de noviembre, por motivos personales.

"Desde el 20 de noviembre decido tomar otro rumbo por motivos personales pero me voy satisfecha y tranquila por haber entregado todo de mí hasta el último momento", manifestó.

La funcionaria destacó que, como parte de su gestión, se dejó listo el plan de reactivación económica para el sector cultural y se realizó la Feria de las Flores en medio de la pandemia, además de otros eventos como el Festival Internacional del Tango, la Feria Popular Días del Libro, la Parada Juvenil de la Lectura y la Fiesta del Libro y la Cultura, entre otros.

Además, agradeció al alcalde Daniel Quintero, a la ciudad, a los artistas, creadores y gestores por el trabajo realizado desde el sector del arte y la cultura.

"Aportamos de manera disciplinada a la construcción de un plan de desarrollo que hoy es nuestra hoja de ruta para la consecusión de esa Medellín Futuro que anhelamos y que veremos pronto llegar. Todo esto no hubiera sido posible sin el gran equipo humano que me abrazó y me acompañó durante este tiempo", añadió.

Por ahora, el subsecretario Álvaro Narváez asumiría sus funciones en el despacho de cultura.