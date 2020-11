Un concejal de Concordia amenazó con darle correazos a otro corporado

El concejal del municipio de Concordia, Robinson Andrés Hurtado, denunció que en medio de una sesión de la corporación fue víctima de agresiones por parte del cabildante Óscar Rodas, quien se quitó la correa amenazando con golpearlo haciendo uso de ella e, incluso, le habría lanzado un tinto hirviendo.

Según relató el señor Hurtado, el incidente se registró mientras, como parte de su intervención, leía el código disciplinario para pedir al presidente del Concejo que hiciera respetar el recinto y a sus integrantes porque, según su afirmación, las agresiones verbales del concejal Óscar Rodas han sido recurrentes.



“Cuando yo estaba interviniendo, el señor Rodas se me acerca y me dice al oído que no intervenga porque yo era “cositero y tóxico” (…) al terminar, un compañero solicitó un receso, yo me dirigí a la secretaría, el señor estaba ahí y le pregunté por qué me decía cositero, ahí mismo se alteró, la primera reacción que tuvo fue tirarme un tinto caliente, luego se quita la correa y se la envuelve en la mano y empieza a volearla”, aseguró el concejal Hurtado.

Además, según quedó registrado en varios videos, el cabildante Óscar Rodas pidió a sus compañeros que no se le acercaran porque “tenía mucha rabia”, debido a que, supuestamente, ellos habrían provocado su conducta por “destilar odio”, posteriormente, le dijo al concejal Hurtado: “tenga en cuenta que esto no se va a quedar así”.

"No se me arrime que tengo mucha rabia, es algo que ustedes han provocado por ese odio tan h*** que destilan. ¿Usted cree que a mí me va a güe*** y pend***? Olvídese. No ha habido el primer h*** que me ponga a mí la mano".

Tras el incidente, y ante el desconcierto de los integrantes del Concejo de Concordia, quienes pidieron llamar a la Policía; la sesión se levantó.