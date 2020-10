Habrá restricciones en varios municipios de Caldas el 31 de octubre

Con el propósito de disminuir la posibilidad de contagio por COVID-19 por aglomeraciones durante la celebración del 31 de octubre y especialmente poner en riesgo a los menores de edad que salen a pedir dulces ese día, las alcaldías de varios municipios de Caldas, han determinado tomar algunas restricciones como medidas de prevención.

Varias medidas han adoptado en Riosucio tras el consejo de seguridad realizado en los últimos días, y con el fin de conmemorar el día con los niños, tendrá un concurso virtual individual y otro grupal, convocados por la Secretaría de Educación y la Gestora Social para que toda la familia participe.

“Habrá toque de queda para menores desde el viernes 30 de octubre a partir de las 8:00 a.m., hasta el domingo 1 de noviembre a las 7:00 p.m.; toque de queda general los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre desde las 7 de la noche, hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y ley seca en todo el territorio municipal desde el día 31 de octubre a las 6:00 p.m., hasta el 2 de noviembre a las 11:59 p.m.”. Dio a conocer el secretario de gobierno de Riosucio, Orlando Trejos Rodríguez.

Entre tanto, el alcalde de Marquetalia, Francisco Javier Vélez Quiroga, señala que no solo se debe tener presente la celebración de los niños, sino que, al ser puente festivo, esta localidad es visitada por un gran número de personas y deben buscar proteger la salud de todos.

“Después de las 4 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, no de estar en las calles los menores de edad, el viernes, sábado y domingo, y va a haber una restricción a la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ese viernes, sábado y domingo; no es ley seca, pueden vender alcohol y pueden consumir en sus hogares, pero no se va a permitir la venta de alcohol en los establecimientos comerciales”.

Por su parte, el alcalde de Aranzazu, José Lisímaco Amador Cuestas, ha indicado a través del Facebook y la página de la administración, “a la ciudadanía, de manera taxativa, no salir a la calle el 31 de octubre” y a los propietarios y administradores de locales comerciales, no ofrecer dulces a niños o adultos que se acerquen a solicitarlos.

En Victoria, con el fin de convocar a los ciudadanos, pero en sus casas, han creado un concurso que vincula a los más pequeños y las familias a través de las redes sociales de la alcaldía, y además recorrerán la zona rural y urbana llevando algunos detalles.

“Vamos a hacer un concurso para que los niños participen al mejor disfraz, pero desde sus casas, ellos nos van a mostrar sus disfraces, vamos a entregar dos bicicletas y un par de patines a los mejores disfraces, pero todo desde casa y la administración municipal entre el viernes y el sábado, se va a desplazar tanto por el sector rural como por el sector urbano a llevarles un kit de confitería a los niños e incentivarlos para que no salgan ese día de casa”. Dijo Elkyn Echeverri Buitrago, alcalde de Victoria.

Coinciden los mandatarios en pedir a los padres de familia que no lleven a sus hijos a pedir dulces a distintos lugares y que eviten realizar o asistir a fiestas, ya que en este tipo de encuentros es donde mayor número de contagios se han registrado.

Lea También: Abrieron las postulaciones para el auxilio económico de población cesante

Lea También: Bloque Feminista de Manizales exige al Batallón pedir disculpas públicas

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM.