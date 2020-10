La comunidad busca un campesino reportado como desaparecido en Ituango

La comunidad de la vereda Conguital del municipio de Ituango en el norte de Antioquia, informó que desde la mañana del pasado domingo está desaparecido el campesino identificado como Fabián Correa de unos 40 años aproximadamente, integrante de la Junta de Acción Comunal de esa localidad. La familia del campesino dice que no había recibido amenazas y mucho menos pertenece a algún grupo armado.

La información que conoció Caracol Radio de manera preliminar por parte de los habitantes de la vereda, es que el domingo en la mañana vieron al hoy desaparecido que estaba retenido en la vía que conduce al caserío, luego el grupo armado entró en combates con el ejército y no se volvió a saber de esta persona.

Durante el día lunes un grupo de campesinos vecinos y amigos de esta persona iniciaron una búsqueda y el reporte más reciente es que el grupo ilegal aún lo tienen en su poder y al parecer, lo vieron que lo llevaban amarrado por la Quebrada las Ánimas que desemboca en el río San Juanillo, entre las veredas El Chuscal y Las Palomas a unas 6 horas de distancia aproximadamente de Conguital.

La personera de Ituango indicó sobre este hecho que aún tratan de verificar la denuncia, pero que las autoridades ya están enteradas de la desaparición.

“Me comuniqué con la comunidad y me confirmaron la información, pero no me ampliaron más, igual con esa información activé alarmas y estoy tratando de comunicarme con la JAC para mirar si ellos tiene un mayor conocimiento o si es lo único que sabe del mensaje que anda circulando”, detalló Isabel Legarda, Personera de Ituango.

Caracol Radio también indagó al Ejército e indicaron que siguen en las averiguaciones de este caso, pero aún no emiten una comunicación oficial al respecto. Mientras que la comunidad teme por la vida de este campesino y esperan que sea liberado lo más pronto posible para que se reúna con su familia sano y salvo.