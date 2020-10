Padre que descubre conversaciones suicidas de su hijo, hace un llamado

Un llamado de atención quiere hacer un padre de familia, quien luego de un fuerte estado depresivo de su hijo, le descubrió un grupo de WatsApp en su teléfono en el que compartía ideas suicidas con sus compañeros de colegio.

Es la historia de un joven de 16 años que comenzó a presentar síntomas depresivos al comienzo de la pandemia, pero en ésta semana fue mucho más grave, sus padres tratando de buscar respuestas le revisaron el celular y encontraron un grupo de 30 estudiantes entre los 15 y 16 años, allí los comentarios los preocupó porque se referian a cómo suicidarse, si dolía, ¿qué cuchillo se debe usar? ¿cómo matarse sin dolor?.

Al padre, lo primero que se le ocurrió al ver dichos mensajes fue enviarle pantallazos explicándole al rector de la institución educativa lo que pasaba, pero no recibió ninguna respuesta "me dejó en visto" dijo.

Lo que pretendía el padre es que de alguna manera se le ponga al tanto de lo que está pasando a los padres de familia de los jóvenes que están en el grupo, "no sabemos si es en serio o no, pero es mejor no dejar dudas" dijo el padre angustiado porque no sabe si ese tipo de comentarios que compartía en el grupo lo llevaron a una depresión con pensamientos suicidas.

"Esta semana presentó una crisis depresiva grave con desviación suicida, requirió atención médica especializada por el área de psiquiatría, quienes decidieron hospitalizarlo para estabilizarlo y controlar la situación.

En búsqueda de respuestas, de porqué de esta crisis, nos vimos motivados con mi esposa a revisarle el celular lo que nunca habíamos hecho por respeto a su intimidad y decimos revisarlo, con sorpresa encontramos unos chat en su WhatsApp, ellos hablan abiertamente de en ese grupo de sus intenciones suicidas son casi todos.

Se preguntan entre ellos sobre la forma más efectiva para matarse de cómo matarse sin dolor, si con un cuchillo de pan o un cuchillo de queso o si tirándose de un piso alto", comentó el padre sobre los mensajes de texto.

Por recomendación de la siquiatra que atiende a su hijo, pusieron en conocimiento del caso a la linea 106, pero como el joven y tiene atención, le dijeron que se comunicara con la línea 141 de bienestar familiar, allí luego de pasar por tres operadoras y esperar una hora no lo atendieron, este padre solo quiere alertar a los demás padres de familia de los jóvenes que hacen parte del grupo para que no lleguen al punto donde está su hijo o tal vez a un hecho que lamentar.