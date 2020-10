Santa Marta fortalece políticas de protección para líderes sociales

Las autoridades ven con preocupación el aumento de las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos del Magdalena que están en riesgo de ser asesinados por grupos ilegales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es por eso que la Alcaldía y la Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto activaron una ruta de atención para evitar estos hechos.

Bajo el liderazgo de la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson se realizaron las primeras dos sesiones de trabajo encaminadas a la construcción democrática de la política de líderes y lideresas y de derechos humanos en el territorio distrital.

“Tenemos que fortalecer y activar más las rutas de prevención para que no haya hechos que lamentar, porque sí es muy triste que ocurra esto de que los líderes sociales los amenazan y no pasa nada, no hay investigaciones”, dijo Vilbrum Tovar, alto consejero para la paz y postconflicto.

Las autoridades del Distrito realizaron unas mesas de trabajo que estuvieron enmarcadas en la iniciativa denominada ‘Diálogo de Saberes’, actividad que tuvo el acompañamiento de delegados de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los integrantes del Comité Técnico del Consejo de Paz.

Los delegados de las entidades de orden nacional hicieron una socialización de los lineamientos vigentes referidos a la promoción y protección de líderes y lideresas, así como la política colombiana para los Derechos Humanos.

No obstante, actores destacados de los movimientos civiles y sociales del territorio, denotaron la importancia de fundamentar las políticas en los territorios locales, exaltando el sentido democrático y participativo, propuesto por el Gobierno del Cambio, para favorecer la articulación institucional y la ejecución efectiva de las políticas para la promoción de los Derechos Humanos en el Distrito de Santa Marta.