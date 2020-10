Obra de arte en el parque de Belén de Ibagué

En enero el artista Anibal Bedoya decidió abandonar la ciudad de Cali y radicarse en Ibagué con el fin de facilitar los estudios que adelanta su esposa en la Universidad del Tolima.

Aquí sintió inquietud por los restos de un árbol que colapsó hace varios años tras una tormenta. Parte del tronco permanece en pie por lo que Anibal decidió tallarlo y esculpir una obra de arte.

“Estoy tallando una madera en un tronco abandonado hace más de dos años. Quiero dejarle una obra bonita a la ciudad. Esta es una obra en estilo eurístico polisémico y recoge características de las diferentes culturas como la amerindia e ibaguereña y de otros lugares del mundo. La idea es dejar un mensaje: El espíritu altruista. Yo estoy dando sin esperar nada a cambio. Yo estoy dando mi talento”, señaló el artista de origen caucano.

Todos los días en horas de la tarde, Bedoya adelanta su obra de arte. Allí recibe el reconocimiento de los transeúntes quienes depositan en una urna el dinero que le permite atender asuntos personales.

Te puede interesar:

Avanza campaña para prevenir cáncer de mama

En Ibagué habilitan líneas para reportar accidentes de tránsito

“La iniciativa surge también de la necesidad de subsistir. No hemos recibido ningún apoyo del Estado: Ni el ingreso solidario, ni la devolución del IVA, no he podido lograr la certificación del SISBÉN, no aplicamos a ninguna ayuda”, agregó Bedoya.

El artista hace un llamado a la comunidad para que done los materiales que le permitan terminar la obra y garantizar su durabilidad.