Claudia López: “Este año no abrirán bares ni discotecas”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que las discotecas y los bares volverán a funcionar hasta el próximo año porque la ciudad está a la espera de dos olas de contagios, una en el mes de noviembre y la otra posiblemente en febrero del 2021.

"Imposible, no van abrir ni bares ni discotecas ni sitios de baile ni eventos masivos en sitios cerrados, eso no va abrir este año. Nosotros prevemos tres olas de contagio en Bogotá, la que pasó de julio y agosto, la que va a pasar entre noviembre y diciembre, y una tercera que va a pasar en febrero, seguramente porque en diciembre las familias que no se han visto se van a volver a ver, se van a relajar muchos controles de los que hemos logrado tener", dijo López.

Aunque la alcaldesa descartó por el momento una nueva cuarentena estricta en la capital del país, sí pidió la atención de todos los ciudadanos en no bajar la guardia ni relajarse en los últimos meses del año.

Las declaraciones las hizo en una charla de reactivación económica con Cablenoticias.