Tenemos que desplazarnos por 3 meses: indígenas amenazados en Cáceres

La comunidad indígena de la Isla La Amargura del municipio de Cáceres y que hizo parte de las más de 600 personas que el pasado 3 de septiembre se desplazó, aún se niegan a regresar por falta de garantías de seguridad. Caracol Radio contactó a uno de ellos y explicó las razones por las que el miedo puede más que las ganas de volver.

aseguran que su territorio que está separado de los campesinos es por donde los ilegales ingresan generalmente y generan los enfrentamientos, además, porque la amenaza que les enviaron, es que debían retirarse del territorio por lo menos tres meses y apenas va uno.

“La comunidad de la Isla la Amargura tenía que abandonar el territorio hasta dentro de tres meses y que no podemos regresar hasta que ellos se apoderen de esas zonas”, explicó un integrante de esa comunidad, que por seguridad solicitó ocultar su identidad.

Explican que las autoridades les han dicho que no les pueden garantizar la no repetición, por lo que ante el miedo que tienen han decido que no regresarán, aseguraron que el pasado sábado habían tomado la decisión de volver a sus parcelas, pero nuevamente se reportaron enfrentamientos en sus predios.

“Lo que queremos es una reubicación, porque nosotros en nuestra comunidad no estamos viviendo solo este desplazamiento, hemos vivido varios y hemos visto muchas cosas que nosotros nos aguantamos allá por nuestras vidas, porque si nos ponemos hablar corremos peligro”, agregó.

En la Institución Educativa del corregimiento de Guarumo según el comunero, permanecen unas 67 personas entre niños y adultos, todos de la comunidad indígena, que en las últimas horas recibieron mercados y ayudas humanitarias.