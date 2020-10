Hospitales de Medellín se están quedando sin reservas de sangre

La situación actual de los bancos de sangre de los hospitales de Medellín es crítica, pues no hay provisiones para responder a los requerimientos médicos que necesiten de transfusiones.

La pandemia ha hecho que las personas no se acerquen a los hospitales por razones de preservación de su salud, pero las instituciones hospitalarias tampoco han podido hacer campañas de recolección de este líquido vital.

“No hay lugares para hacer campañas de captación de sangre, que eran principalmente en las universidades. Muchas empresas, debido a que se están cuidando, no permiten que se realicen campañas. Esto ha llevado a una situación en donde no tenemos los donantes suficientes para responder a los requerimiento”, expuso Jaiver Patiño, coordinador del Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la UdeA.

En el caso de la IPS Universitaria que presta sus servicios en la Clínica León XIII de Medellín, se comenzó una campaña de recolección de sangre a domicilio. Las personas que deseen donar, pueden escribir al número 304 670 1606 o al número fijo 444 70 85 opción 1 extensión 31007.

El Banco de Sangre de la Clínica León XIII sigue recolectando sangre en su sede física, de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. en jornada continua.