Los protocolos que debe seguir para enviar a sus hijos a los jardines

Esta semana inició la reapertura gradual de jardines infantiles y centros de atención para niños y niñas en Bogotá, con esto, los protocolos de bioseguridad para los menores que asistan a las instituciones se hacen de obligatorio conocimiento para las familias.

La Secretaría Distrital de Integración Social anunció que serán 10 jardines infantiles los que reabran gradual y escalonadamente durante los últimos días de septiembre, ubicados en las localidades de Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.

La reapertura paulatina de los servicios dirigidos a las niñas y los niños de primera infancia, infancia y otros servicios sociales en la ciudad se hará con un modelo de atención flexible, se implementarán los protocolos y medidas adecuadas para el cuidado y protección, y las familias seleccionarán voluntariamente el horario para que sus hijos regresen a la presencialidad.

Serán tres las modalidades de atención que se brindarán en la reapertura para el regreso a clases de los niños y niñas.

Presencialidad en alternancia

Los jardines infantiles no superarán el 35% de la ocupación en presencialidad. Los niños y niñas estarán en grupos para que asistan dos días a la semana y de manera rotativa. La Secretaría de Integración concertó los siguientes horarios: 8:00 a.m. a 12:00 m.; de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.; y de 8:00 p.m. a 6:00 a.m.

Es importante hacer claridad en que cada turno tendrá un intervalo de tiempo para la desinfección y limpieza adecuados de los elementos del jardín.

Atención en casa

Se trata de encuentros en las viviendas de los niños y niñas, donde se brindará atención junto a encuentros grupales al mes con las familias de los menores. Esto se ajustará en entornos de niños y niñas menores de 2 años que opten por este tipo de atención.

El equipo profesional realizará las visitas a las familias y los encuentros grupales en los jardines infantiles, considerando todas las medidas de bioseguridad.

Acompañamiento telefónico y virtual

Este método será utilizado para niñas y niños con antecedentes médicos, para menores de 2 años y para aquellos cuyas familias prefieran continuar con esta forma de atención.

El Distrito ha hecho claridad en que en todas las formas de atención se continuará garantizando el apoyo alimentario y seguimiento nutricional a los niños y las niñas.

Para la Secretaría Distrital de Integración Social es importante que el regreso a las clases sea seguro y totalmente voluntario, de esta forma, los padres están en completa libertad de decidir si sus hijos regresan o no a las instituciones educativas.

A su vez, la Secretaría está trabajando en el reinicio gradual de atención presencial de los servicios de Centros Amar, y el programa Creciendo en Familia urbano y en la ruralidad.

Para el reinicio de clases presenciales, la Secretaría de Integración Social trabajó durante los últimos tres meses, junto a la Secretaría de Salud, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación, evaluando las experiencias de reactivación de otros países

De esta manera, el proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:

Vacunación: Se verificará si los niños y niñas y el talento humano tienen completo su esquema de vacunación, en caso de no tenerlo en su totalidad, se realizarán las jornadas respectivas de vacunación.

Salud nutricional: Se realizará el seguimiento nutricional de las niñas y los niños que hagan parte del proceso de reapertura.

Salud bucal: Acorde al diagnóstico en el esquema de atención, se brindará tele orientación a las familias de los participantes de los servicios.

Vigilancia epidemiológica: Se realizará seguimiento y monitoreo a cada unidad operativa en las que funcionan nuestros servicios para mitigar los riesgos.

Capacitación: Se brindará capacitación al talento humano para el reconocimiento de capacidades en salud.

Jardines privados

Por otra parte, las instituciones privadas y que presten educación inicial desde el enfoque de atención integral a la primera infancia (AIPI) deberán realizar el proceso de registro y carga de protocolos de bioseguridad.

Los jardines privados que están registrados ante la Secretaría de Integración Social deben hacer su registro con el código SIRSS, en tanto que aquellos que están registrados ante la Secretaría de Educación deben hacerlo en la plataforma de esa entidad utilizando el código DANE.

Por su parte, los jardines infantiles de la ciudad que son operados por entidades con licencia de funcionamiento emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deben adelantar su proceso de reapertura directamente con este instituto.