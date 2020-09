Alejandro Galvis permanece en UCI afectado por coronavirus

El hombre que forjó un imperio mediático con 6 periódicos regionales en Colombia, Alejandro Galvis Ramírez fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI de la clínica Foscal de Floridablanca, Santander.

El empresario experimentó un fuerte dolor abdominal y luego, tuvo problemas respiratorios indicaron sus allegados; los médicos que lo atienden determinaron llevarlo a un coma inducido para lograr mejores resultados en el tratamiento contra el coronavirus.

Este martes, la directora de Vanguardia, Diana Saray Giraldo Mesa escribió en Twitter, un primer reporte sobre la condición de una de las figuras más importantes del empresariado en Santander: "A todos los que han preguntado por la salud de Don Alejandro Galvis, les informo que se encuentra en UCI en delicado estado de salud, pero estable. ¡Gracias a todos por sus buenos deseos de recuperación y confiamos en que pronto lo tendremos de regreso!"

El presidente corporativo de Vanguardia había reaparecido tras el confinamiento, el primero de septiembre, en la celebración del aniversario 101 del periódico. Ese día, junto a su hijo Alejandro Galvis Blanco, gerente de la compañía condecoró a los empleados más antiguos. "El mundo digital es un hecho, pero yo sigo leyendo el periódico, como lo hacen los de esta generación que tiene canas” expresó en un reportaje publicado ese día.



Aunque no se desliga totalmente del diario, desde hace algunos años, cuando vino el relevo generacional, Alejandro Galvis Ramírez ha estado más dedicado a su otra gran pasión, la Hacienda El Madrigal, una ganadería lechera de enorme prestigio.

El 29 de agosto del año pasado, cuando Vanguardia organizó una fiesta en el Centro Cultural del Oriente, para celebrar 100 años de fundación, con presidente de la República a bordo, el empresario se encontraba recluido en una clínica, debido a otros quebrantos de salud. Ante la trascendencia del evento, pidió que lo dejaran salir. Acudió a la ceremonia; saludó a sus amigos y relacionados, recibió a Ivan Duque y volvió esa misma noche al centro médico.

En 2001, la revista Dinero resumía así sus logros: "Alejandro Galvis Ramírez, hijo del fundador, asumió el control en la década del 70 y transformó un diario pueblerino y artesanal en una verdadera empresa periodística. Creó los departamentos de publicidad y circulación, introdujo nuevas técnicas gerenciales y administrativas y, ante todo, convirtió el diario en un importante generador de noticias y opinión. La redacción pasó a ser el eje del periódico y la circulación aumentó de 3.000 ejemplares diarios a más de 85.000 en los años 80".

En una entrevista para el centenario del periódico, recordó que cuando terminó la carrera de Economía, surgió la posibilidad de trabajar en el Banco de Bogotá. "Me vine en diciembre a Bucaramanga. Llegó un marconi. Mi papá lo abrió, creyendo que para él, lo leyó y supo de la oferta laboral. Me propuso que mejor me quedara trabajando en Vanguardia", relataba.

Fue su mamá, quien le insistió en la idea de estudiar en Estados Unidos. "Me salieron dos becas y tomé la de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Los fines de semana me dedicaba a conocer periódicos. Visite unos 40, pero luego volví a Colombia y me puse a trabajar con mi papá", recordó para el especial multimedia que dirigió su paisana Ángela Patricia Janiot.