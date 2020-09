Bogotá: ¿Qué cambia a partir del 22 de septiembre?

Una vez alcanzado el primer pico de la pandemia, la Alcaldía explicó los cambios que tendrán efecto a partir del 22 de septiembre, teniendo en cuenta la baja tasa de contagios y la ocupación de camas UCI. La gran mayoría de actividades se reanudarán con protocolos de bioseguridad.

Uno de los grandes cambios es que no habrá pico y cédula, esto quiere decir que no habrá restricciones para la entrada a comercios y diferentes establecimientos, sin embargo, si habrá un horario especial para cada caso:

Comercio al por menor: Ingreso después de las 10 a.m.

Manufactura: Ingreso a las 10 a.m. y las 5 a.m. Se restringe el ingreso a desde las 5:00 am a las 10:00 am

Construcción en zonas no residenciales: Con turnos de ingreso después de las 10:00 am

Construcción en zonas residenciales: Desde las 10:00 am hasta las 7:00 pm

En centros comerciales, almacenes y supermercados, no tendrán restricción de horario, siempre y cuando el 50% de sus áreas sea de bienes esenciales. Si no cumplieran este requisito, la apertura será a partir de las 10:00 am.

En todo caso, se debe garantizar el distanciamiento físico de dos metros.

Instituciones educativas:

La Secretaría de Educación dió la posibilidad para que diferentes instituciones educativas de primaria, bachillerato y jardines pudieran inscribirse en su portal y hacer la debida verficación de protocolos para la vuelta a clases. Por ahora, 136 instituciones tienen presencialidad parcial.

Las instituciones educativas deben garantizar el distanciamiento físico de dos metros.

Los Restaurantes, por su parte, continuan con el programa 'A cielo abierto', con protocolos de bioseguridad, distanciamiento y sin restricción de horarios.

La venta del alcohol estará restringida entre las 9:00 pm hasta las 10:00 am.

Gimnasios, teatros, iglesias, cines y casinos

De acuerdo con la Alcaldía, en las próximas horas se expedirá el decreto que dejará en firme la reapertura de estos sectores.

Todos ellos funcionarán bajo estrictos controles y protocolos de bioseguridad, sin embargo, por ahora seguirá restringido el ingreso a bares, discotecas y eventos masivos.

TransMilenio

Dentro del servicio público masivo se debe respetar el distancimiento físico, las ventanas del vehículo deben ir siempre abiertas y evitar conversar en el trayecto.

Vuelos internacionales

Desde este 21 de septiembre se reanudan los vuelos internacionales, trayecto Miami-Bogotá.

Continua el teletrabajo

La alcaldesa Claudia López recordó la importancia de que las empresas continuen en el teletrabajo, en especial para las personas con enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad y mayores de 60 años.