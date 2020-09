Capturado el Personero de Puerto Berrío luego de golpear a un anciano

Un agarrón entre mascotas terminó igual entre sus dueños en el barrio El Hoyo del municipio de Puerto Berrío en Magdalena Medio antioqueño. Uno de los protagonistas de este altercado es el personero municipal, Mauricio Cardona Serna, quien fue acusado de propinar una golpiza al señor Yofre Montiel, de 69 años de edad.

Según la denuncia del adulto mayor e información recogida por la Policía, el representante del Ministerio Público, que tiene como compromiso velar por los derechos de las comunidades de ese municipio, agredió al hombre y le causó lesiones en su cuerpo.

“El perro del señor y el mío tuvieron un tropiezo, se calmó todo, yo hice el chance salí cuando él pasaba por enfrente de mí y me gritó “Amarre esa chanda de perro”, luego me insultó y me tiró unos golpes, me tiró al suelo y me patió una costilla”, detalló el agredido.

El adulto mayor fue llevado al hospital César Uribe Piedrahita de la localidad, mientras que el personero Cardona fue capturado, de acuerdo con el reporte del coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

“El adulto termina lesionado y es trasladado al hospital de este municipio. El funcionario público es capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales”, detalló el oficial.

Este no es el primer personero de Puerto Berrío involucrado en estos líos, cabe recordar que en 2017, quien estaba en ese cargo en el momento, Efraín Gómez, forcejeó con su madre de 96 años quien cayó y se dio un fuerte golpe en el suelo. Días después falleció la adulta mayor.