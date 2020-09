Aprobado consumo de licor en bares y restaurantes para amor y amistad

Con meucha alegria recibieron los propietarios de bares y restaurantes, la decisión del Ministerio del Interior, de aprobar el consumo de licor en establecimientos a partir de este fin de semana, en Cali son más de mil quinientos negicios, además de los restaurantes, los que se benefician de la medida para reactivar labores. Manuel Pineda, vocero de Asobares, dijo que en la medida que se abran las puertas, se podrán recuperar los 55 mil empleos que genera el sector.

Luego de la aprobación por el MinInterior, la alcaldía de Cali estableció la norma con la cual operarán estos lugares a partir del 17 de septiembre, podrán abrir hasta la 1:00 am y los protocolos de bioseguridad se regirán por la Resolución 1569 de 2020, que tiene en cuenta el distanciamiento al interior del establecimiento y circulación de aire.

Pero al rededor de la aprobación del consumo de licor, también se tienen en cuenta otras medidas, como las de movilidad. En este sentido el secretario William Vallejo, hizo referencia al incremento de los operativos durante el fin de semana “Nuestro compromiso es poderle garantizar a todos los caleños que la ciudad tenga condiciones óptimas de movilidad y sobre todo seguridad en las vías, para ello nos enfocaremos principalmente en zonas donde por tradición en estas fechas de amor y amistad hay mayores concentraciones de personas, sectores gastronómicos, bares y en lugares turísticos como el kilómetro 18, Cristro Rey y la vía a Pance”. Puntualizó William Vallejo, secretario de movilidad.

Igualmente son importantes los controles de embriaguez que se implementarán en zonas cercanas a los sectores gastronómicos, establecimientos de comercio y de actividades de diversión.

El llamado de las autoridades y de los propietarios es a tener en cuenta las medidas de bioseguridad y portar el tapabocas, maximo podrán estar 6 personas por mesa, lo ideal es hacer una reserva, los locales pueden abrir desde las 10:00 a.m hasta la 1:00 am, y recuerdan que aún no se peuden habilitar pistas de baile, aseguró Jimmy Dranguet, subsecretario de Seguridad.