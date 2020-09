Familia de Javier Ordóñez envía mensaje solidario a víctimas de protestas

En una funeraria en el norte de Bogotá, desde muy temprano comenzaron a llegar, amigos, allegados y familiares del abogado Javier Ordoñez, asesinado por policías el pasado 8 de septiembre.

Una de las personas que acompaña el funeral es Angélica Garzón, exesposa de Javier y madre de dos de sus hijos, quien envió un mensaje a las víctimas de las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre.

“Quiero decirle a todas estas familias que no se queden callados, que exijan justicia, esto no se puede quedar así, no puede ser que quienes tienen que protegernos tomen justicia por mano propia”, manifestó Angelica.

“También celebramos que el caso de Javier quedó en manos de la justicia ordinaria y no en manos de la justicia penal militar, era lo que estábamos pidiendo desde el primer día en que ocurrieron los hechos”, agregó.

Se conoció que la mamá de Javier Ordóñez no logró llegar temprano por quebrantos en su salud pero espera darle el último adiós a su hijo en las próximas horas.