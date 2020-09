Murió reconocido médico de Cartagena y Bolívar por COVID-19

Hay luto en la rama de la salud de Cartagena y Bolívar. Tras estar varias semanas con serias complicaciones por cuenta del Coronavirus, falleció el reconocido médico Virgil Carballo Zárate, quien se desempeñó hasta hace dos meses como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna.

Carballo tuvo que ser recluido en una clínica de Cartagena donde se le realizó un tratamiento de rigor. Posteriormente iniciaron algunas manifestaciones no deseadas y su salud empezó a complicarse, por lo que fue remitido a otro centro asistencial de la capital de Bolívar.

“Luego se decidió transferirlo a Bucaramanga para hacerle un tratamiento, pero no soportó el tránsito de esta situación y murió por complicaciones propias de la pandemia. Hoy con tristeza enviamos un saludo de condolencia a sus familiares”, aseguró Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar.

Lea también: En Bolívar, un 89% de personas contagiadas con COVID-19 se han recuperado

Sabogal describió a su colega Virgil Carballo como una persona servicial y siempre dispuesta a ayudar a los demás.

“Se caracterizó por ser una persona calmada, colaboradora y luchadora. Nunca dijo no, siempre respondía al llamado desde cualquier instancia. Aparentemente se entregó en primera línea a la pandemia y fallece en el ejercicio de sus actividades. Es una noticia triste para el cuerpo médico de Cartagena”, expresó Sabogal.

Tras esta inesperada muerte, el presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, le hizo un llamado a todos los médicos del país para que no bajen la guardia frente a las medidas de autocuidado.

“Aprovecho para decir que por favor dupliquemos las medidas de autocuidado y estemos muy alerta porque las personas van a llegar a las consultas médicas y no van a decir traigo COVID. Muchas podrían llegar contagiadas como resultado de la reapertura que se adelanta en el país. No bajen la guardia y no se confíen”, puntualizó Sabogal.