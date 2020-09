“La erosión se está comiendo todo”: Alcalde de El Piñón, Magdalena

“Estoy asustado con la situación que estamos viviendo”, con esa frase empieza Jair Caballero, alcalde de El Piñón, Magdalena, a describirle a Caracol Radio lo que está sucediendo en la subregión Río del departamento del Magdalena por el fenómeno de erosión fluvial que tiene en riesgo de desaparecer una vía que conecta a varios municipios y a varias comunidades rurales.

“Se acaba de desmoronar otro pedazo de la vía Salamina - El Piñón, el terraplén que se estaba construyendo está a 90 centímetros y los niveles del río San Jorge están desbordados, por ende, el río Magdalena ha crecido impresionantemente. Estamos a un pelo de la tragedia”, continúa explicando el alcalde Jaír Caballero.

El mandatario municipal se refiere a un nuevo punto crítico que se ha identificado en la vía Salamina - El Piñón, en donde el río Magdalena está socavando la tierra luego de desviarse por la alta sedimentación que ha formado islotes que impiden su curso normal.

Este fenómeno de erosión fluvial se evidencia principalmente en el kilómetro 2.5 de la vía y llevó al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, a declarar la calamidad pública departamental para atender la emergencia. Sin embargo, el alcalde de El Piñón, Jaír Caballero, dice que las acciones han sido ineficaces.

“Las atenciones que han hecho no han sido eficaces (...) estamos verdaderamente atemorizados, esta erosión se está comiendo todo. Hemos hecho llamados al Gobierno Nacional y al Departamental, pero eso no ha dado resultados, la draga no ha llegado y están dos retroexcavadoras ahí, pero trabajan solo 8 horas, cuando deberían trabajar 24 horas en el islote El Tamarindo, porque estamos en una emergencia y yo no veo avances en las obras”, asegura Caballero.

Mientras tanto, el gerente de infraestructura departamental, Rafael Martínez, dijo en su cuenta Twitter que las máquinas de la Gobernación del Magdalena y los municipios afectados, que son coordinadas por Invías, han adelantado trabajos para conectar transitoriamente la vía Salamina – El Piñón.

“Trabajos que están en riesgo ya que la erosión no cesará mientras no inicien obras de dragado y mitigación contratadas también por @UNGRD. Preocupante que aún no inicia el dragado por parte de @UNGRD sobre la Isla “El tamarindo” en el río Magdalena, 6 días después de asumir dicho compromiso en el CDGRD, siendo esta una de las principales acciones para evitar que siga la erosión que inhabilitó la vía entre Salamina – Piñón”, expuso en su trino el funcionario de la Gobernación del Magdalena.

La Administración Departamental también dio a conocer un comunicado en el que indica que los alcaldes de Pivijay, Roberto Pérez Varela; El Piñón, Jahir Caballero Varela; Salamina, Luis Ramón Orozco; Pedraza, César Rodríguez Ospino, sostuvieron una reunión en Barranquilla con los propietarios de los terrenos que se necesitan para reubicar parte de la vía.

La reunión habría sido con Mauricio Senior, dueño del predio La Bonga, y Adolfo Vélez, predio El Tamarindo, para supuestamente negociar el precio de los predios, pero sin presencia de un representante de la Gobernación o alguno de los otros organismos que han estado trabajando en los distintos consejos de emergencia para solucionar la problemática.