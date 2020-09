Inician obras para solucionar en corto plazo erosión del río en Salamina

La gobernación del Magdalena. Carlos Caicedo y demás autoridades realizan planes de contingencia para solucionar en el corto plazo la emergencia causada por la erosión fluvial que ha socavado gran parte del terraplén dejando la vía Salamina - El Piñón, en el kilómetro 2.5, completamente incomunicado.

Además, se supervisan las obras de dragado y rehabilitación de la carretera. En la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se inició el traslado de la vía con una variante de 150 metros de longitud por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías para recuperar la transitabilidad en ese sector y el dragado de inducción por parte de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena para remover la isla de sedimentos que se ha formado en el sector de El Tamarindo.

“En esta zona están las máquinas trabajando para correr la vía cerca de cinco metros de manera provisional mientras se hace el nuevo trazado para retirarla cerca de 100 metros de la orilla y en la isla, donde hay mayor velocidad de la lámina de agua, están unas máquinas para el dragado de ambas caras de la isla de manera que se reparta más uniformemente el agua y se reduzca la velocidad de la corriente”, expresó Caicedo.

Para el traslado de la vía, la Alcaldía de Salamina está realizando el proceso de gestión predial con la finca aledaña para que puedan ingresar las máquinas del Invías y las enviadas por la Gobernación del Magdalena (4 volquetas, una retroexcavadora de oruga y una motoniveladora) y las Alcaldías de Salamina y El Piñón.

En cuanto a las obras de dragado inicialmente estas serán financiadas con 670 millones de pesos aportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Gobernación, y posteriormente con los 35.000 millones del convenio entre el Invías y el Departamento por la Vía de la Prosperidad. Este dragado tiene un costo estimado de 7.000 millones de pesos.

La protección de la orilla erosionada por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con obras de control de la erosión y disipadores de velocidad, que tendrán una inversión de 3.700 millones de pesos, aún no ha iniciado porque primero se tienen que ejecutar las otras dos obras.

“No hay condiciones de hacer protección de orilla hasta tanto no se estabilice una nueva banca y además no tiene sentido hacerlo sin que se disminuya la velocidad del agua y eso se hace repartiendo más simétricamente el agua que ingresa del río Magdalena a estos dos brazos, lo que quiere decir que hay que dragar en ambas direcciones”, explicó el gobernador.

OTRAS ACCIONES

En el municipio de Salamina se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participan el director de Cormagdalena, Pedro Jurado, funcionarios del Invías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y la Gobernación del Magdalena y la Policía Nacional para hacerle seguimiento al cronograma de trabajo.

El gobernador Caicedo también definió otras acciones como disponer de ambulancias del Hospital de Pivijay para el traslado de pacientes que se podrían ver afectados por el estado de la vía, una línea de apoyo humanitario para evitar que aumenten los costos de los alimentos y el aumento del pie de fuerza de la Policía.