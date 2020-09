Alcalde de Sabaneta, angustiado por el mal comportamiento de los habitantes

Santiago Montoya, alcalde del municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá; se reunió con los funcionarios de la Secretaría de Salud de Antioquia para evaluar esta primera semana de la reactivación económica, el levantamiento del pico y cédula y el comportamiento de los habitantes.

La conclusión es que en Sabaneta no han bajado los casos, de hecho, en toda esta pandemia se han registrado cerca de 1.300 infectados con el virus. Actualmente, 1.014 personas se recuperaron, muchas más fallecieron y 217 casos aún están activos, por lo que el mandatario se mostró angustiado porque, a pesar de las insistencias, la gente no se estaría cuidando bien en su municipio, lo que obligaría a volver a medidas restrictivas, si no hay responsabilidad.

“Yo estoy muy preocupado, porque vemos que aún falta muchísima conciencia de autocuidado y medidas de protección. Una de las formas que tenemos para no volvernos a encerrar en una cuarentena, como la que ya tuvimos tan larga, es que los ciudadanos tomemos conciencia”, recalcó el mandatario.

Es de recordar que, en Antioquia, ya se han contagiado con COVID-19 cerca de 85.000 personas, de las cuales, el 80 por ciento está concentrado en el Valle de Aburrá.