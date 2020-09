Sistema Metro comenzó a operar con el 50% de su capacidad

Desde el día de hoy, los trenes, tranvías, buses y telecabinas que conforman el Sistema Metro, comenzaron a operar con el 50% de su capacidad, que antes estaba en un 35%.

Luego de que el sistema de transporte masivo solicitara la ampliación, debido a la inminente demanda de pasajeros, el Ministerio de Salud emitió la resolución 1537, que autoriza a las alcaldías municipales para tomar estas decisiones. Ante esto, la Alcaldía de Medellín dio el visto bueno, para que el Metro comience a funcionar con la mitad de su capacidad total.

Debido a la situación de aislamiento selectivo, algunos horarios de servicio fueron modificados. De lunes a viernes todo el sistema funcionará desde las 4:30 a.m. hasta las 10:30 p.m. Los fines de semana, el Metroplús, Metro y Tranvía operarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. El Metrocable de Santo Domingo desde las 8:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. y el resto de líneas de Metrocable desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

El Cable Arví volverá a prestar el servicio el próximo 8 de septiembre, mismo día en que se abre el parque.

El Metro seguirá manteniendo las medidas de bioseguridad como la señalética en los vehículos y las prácticas de autocuidado, para garantizar la salud de los pasajeros.

La ampliación de la capacidad se da luego de un estudio elaborado por la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Universidad Nacional, donde se determinó que el transporte público no constituye un foco de propagación del virus, si se guardan las medidas de protección necesarias.