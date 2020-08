En una camioneta blindada estarían intentando llevarse a jóvenes de Pereira

Según múltiples denuncias de jóvenes pereiranos, presuntamente una camioneta blindada, con hombres encapuchados a bordo, estarían llegando a diferentes partes de la ciudad, principalmente en horas de la noche y la madrugada, y estarían intentando llevarse a quienes están en el lugar.

Caracol Radio conoció la historia de un joven que, en la voz de uno de sus amigos, relató los momentos de terror que vivió cuando se encontraba en el barrio Providencia y varias personas armadas habrían intentado subirlo a un vehículo.

"Eran cuatro de la mañana, vi que se acerca una camioneta blanca polarizada y se bajaron unos hombres vestidos totalmente de negro, encapuchados y armados. Yo arranqué a correr, me metí en el rastrojo y subí una malla mientras los hombres gritaban que me cogieran", denunció.

En ese momento, el joven no encontró otra salida diferente a esperar que amaneciera debido a que temía por su vida y los hombres de la camioneta seguían buscándolo.

"Los hombres arrancaron a perseguirme en la camioneta, como estaba en el rastrojo, cogieron otra ruta y, como no se iban, me tocó estar de escondite en escondite hasta que amaneció y me sentí más seguro de volver a mi casa", continuó.

Aunque inicialmente podría parecer un caso aislado, quien relata la historia quedó sorprendido cuando, después de hacer una publicación en su cuenta de Facebook contando lo sucedido, decenas de jóvenes de la ciudad de Pereira, tanto de la zona rural como de la urbana, empezaron a relatar hechos similares que les ha sucedido durante los últimos días.

"Se ha vuelto más complejo porque desde que yo publiqué el estado me han escrito o llamado para decirme que han visto o vivido cosas similares en el centro, en Samaria, en el Parque Industrial y en Cuba", finalizó el joven con su relato.

Frente a esta situación, Caracol Radio consultó a las autoridades policiales y desde la Metropolitana de Pereira aseguraron que ya la información está en valoración, han recibido varias denuncias a través de sus líneas de atención y, por eso, las unidades de inteligencia están investigando al respecto.

