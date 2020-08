Sendero de Monserrate estará habilitado desde el domingo

El camino para subir a Monserrate estará habilitado a partir de este domingo 30 de agosto, pero no se realizará misa, en medio de la ‘Nueva realidad’ que anunció la alcaldesa Claudia López.

“La iglesia de Monserrate estará cerrada y el funicular y el teleférico, por lo que solamente podremos ascender y volver a bajar por el sendero. Esto bajo un aforo del 35% y que será controlado por el IDRD, a través de una inscripción que se hace en la página del Instituto de Recreación y Deporte”, manifestó Javier Suárez, subdirector técnico de parques del IDRD.

Explicó que no se podrá ingresar alimentos ni se podrá vender en el camino, por motivos de salud. Además, el uso de tapabocas es obligatorio, no se permitirá el ingreso a quien no lo porte y se deberá mantener la distancia social.