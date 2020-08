"Me preocupa el aislamiento selectivo": Alcalde de Cartagena William Dau

Sobre el aislamiento selectivo, la nueva fase en la que entra el país a partir del primero de septiembre, el alcalde, William Dau Chamat, precisó que le preocupa, porque es más gente en la calle, lo que hace indispensable que todos apliquen el autocuidado, para que la ciudad no tenga que regresar a un aislamiento preventivo.

“Toca hilar muy delgado para ver cómo se compaginan los factores que entran en la mezcla de controlar la COVID-19, porque en un lado se abren más sectores de la economía, y por otro se acabaría el pico y cédula y habrá más gente en la calle, y se tiene que ver como coordinar para que no se presente un rebrote”, precisó el mandatario distrital.

El Alcalde dijo que se analizan las autorizaciones que ha realizado el Gobierno Nacional de algunos sectores en otras ciudades del país. “Se va viendo cuál sector se puede abrir sin que implique un mayor riesgo para la seguridad de los cartageneros, y también teniendo en cuenta la necesidad de reapertura de que aquellos sectores que están críticos”.

El Alcalde hizo una invitación al autocuidado con responsabilidad, al abrirse sectores como el comercio al por menor. “Ahora es cuando se hace realmente importante el autocuidado, porque se nos puede disparar la COVID-19, y nuevamente todo el mundo para su casa”, dijo.

El alcalde, William Dau Chamat, precisó que la ciudad se prepara para la reapertura de algunos sectores de la economía. En septiembre se sacarán los protocolos de los restaurantes para la atención en mesa en fase uno (atención al aire libre). De este gremio, 250 presentaron propuesta de sus medidas de bioseguridad, de los cuales a 220 se les solicitó su documentación para que continúen el proceso de filtro de la selección para los que finalmente ingresarán en la primera fase de apertura de los sectores que abrirán el mes próximo.

El Distrito está estructurando el piloto para los centros religiosos, teniendo en cuenta que es un sector que aglutina personas, al igual que las medidas de protección para los practicantes de deportes de aguas profundas, las canchas de golf y tenis.

También ingresa el comercio al por menor, hoteles y moteles que están en el sector urbano, y no los rurales, para no afectar a la población que habita en las islas y corregimientos, y así no exponerlos a contagios.