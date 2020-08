Ministerio del Interior negó apertura de sectores económicos en Popayán

En parte atribuido a la indisciplina de la ciudadanía, el Ministerio del Interior no autorizó los pilotos para diferentes sectores de la economía en la capital del Cauca, debido a la alta afectación con COVID-19.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dijo que la administración fue advertida que, por ahora, no es posible la apertura de restaurantes, cafeterías, iglesias, spas y gimnasios en la capital del departamento del Cauca.

López Castrillón dijo que es preciso mejorar la situación para que pueda ser reconsiderada la solicitud de planes pilotos.

La comunidad en una mayor proporción no ha tenido disciplina en el cumplimiento de los decretos establecidos para controlar la expansión de la pandemia y en consecuencia proporcionalmente con otras ciudades la situación es delicada pues a la fecha hay registros de mil doscientos cinco (1.205) casos positivos y 18 personas fallecidas.

El piloto para la reapertura del aeropuerto Guillermo León Valencia también fue negado. El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a trabajar conjuntamente para la contención del crecimiento del coronavirus, y poder desarrollar la reactivación económica”.

