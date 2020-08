Denuncian al alcalde de Tolú por viaje al Archipiélago de San Bernardo

El grupo Tolú Cívico denunció ante el procurador general de la Nación al alcalde José de Jesús Chadid Anachury por -supuestamente- violar el aislamiento obligatorio por el COVID-19.

Caracol Radio conoció un documento de 59 páginas en el que el grupo cívico conformado por el abogado Martín Tobías, el arquitecto Ángel Camargo, el economista Alfonso Ríos y los líderes cívicos y políticos César Peroza, Clubin González y Melquiades Atencia, le piden al procurador general investigar al alcalde Chadid.

El extenso documento incluye un relato de la presunta violación de la cuarentena por el alcalde Chadid y aporta pruebas como derechos de petición, respuestas a los mismos y testimonios.

Según la denuncia, 6 de junio llegaron a una cabaña de nombre Gisela la isla Tintipan , en jurisdicción de un parque nacional natural, unas 12 personas entre quienes se encontrarían el alcalde Chadid y familiares.

"Ante lo anterior algunos residentes del poblado insular Santa Cruz (Islote) advierten a los pobladores de Santiago de Tolú, que el fin de semana de puente (6 de junio al 8 de junio) el señor José Chadid Anachury, su esposa y sus hijos así como otras personas no identificadas ingresaron a las Islas de San Bernardo en condición de turistas " se lee en la denuncia.

También señala el documento que el 8 de junio la Estación de Control y Tráfico Marítimo les confirmó que quienes habían llegado días antes procedentes de Tolú eran el alcalde de esa localidad y un grupo de personas que portaban permisos especiales para una comisión y que el zarpe fue autorizado por la Capitanía de Puerto de Coveñas.

La estación confirmó, pasadas las 11:00 de la mañana del 8 de junio, que y que era la misma de los permisos la motonave regresaba de la isla de Tintipán, que llegaría a Tolú especiales.

Tolú Cívico envió derechos de petición a la Capitanía de Puerto de Coveñas, a la Dimar, al alcalde de Tolú, al alcalde de Cartagena y al gobernador de Sucre. Según la denuncia la Capitanía respondió al derecho aclarando emitió un permiso contemplado por la ley.

Y que el alcalde Chadid estuvo "ejerciendo como alcalde del municipio de Santiago de Tolú, informó a esta Capitanía de Puerto que era necesario trasladarse a varios sectores del Archipiélago de San Bernardo a efectos de realizar un censo de población infantil, para evaluar la pertinencia de un proyecto a desarrollar en el municipio", dice el documento que conoció Caracol Radio.

La denuncia incluye la respuesta de la Capitanía incluido un reporte de viajes desde el Golfo hasta el Archipiélago y en este aparecen, entre otras, dos embarcaciones de nombres Aventurera y Livia Elena, de las cuales Tolú Cívico concluye que, por no existir un protocolo detallado de ingresos, hay riesgo de salubridad.

Asegura Tolú Cívico que de los derechos de petición enviados al alcalde de Cartagena, al alcalde de Tolú y al gobernador de Sucre aún no hay respuestas.

La Dimar, que también recibió el derecho de petición a finales de julio, respondió que iniciará diligencias de verificación, "con el objetivo de determinar el mérito existente para iniciar la indagación disciplinaria del caso".

Caracol Radio contacto al alcalde de Tolú José Chadid , quien nos remitió al secretario de planeación del municipio, Juan C Vitola para que respondiera. Sin embargo, aclaró que su visita a Tintipan, correspondió a una visita de inspección de un proyecto regional con una fundación internacional del que , por el momento, no podría ofrecer mayores detallespara no entorpecerlo.

El secretario confirmó que, el alcalde Chadid, sus escoltas y un asesor del despacho, tienen un proyecto con una fundación internacional para adelantar un proyecto relacionado con deportes.

“Habrá como especie de una regata que saldría de las islas esta competencia, llegaría a Berrugas y de ahí llega a Tolú, el estaba verificando este tema”, sostuvo.

El funcionario indicó que la denuncia corresponde a un ataque político sistemático (contra la administración) por un grupo que se hace llamar cívico sin serlo.

“ Es sistemático porque si usted recuerda cuando el señor alcalde era candidato denunciaron la elección (sic) porque , supuestamente, era sacerdote y tenía inhabilidades , posteriormente nos denunciaron la lista de inscripción al concejo porque de pronto no era lo equilibrado que exigía la ley , eso también nos lo ganamos, nos ganamos las elecciones y denunciaron la elección del alcalde porque era sacerdote y tampoco pudieron” aseveró Vitola.

El funcionario contó que al llegar a la administración encontraron que había unas empresas públicas que estaban “atornilladas” a administraciones anteriores cuyo manejo no era tan transparente.

“ esa batalla también la dimos y le dijimos al pueblo, vea cada alcalde monta su gerente , ese tema lo ganamos y le devolvimos transparencia a las Empresas Publicas”, dijo.

Para reforzar la tesis de que las denuncias responden a ataques políticos el funcionario aseguró que han tenido otras denuncias, incluido la entrega de mercados en la pandemia, pero que no tienen ningún requerimientos por los entes de control.