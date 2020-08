Inicia "Plan Candado" en Cundinamarca para evitar tránsito de particulares

Desde tempranas horas de este miércoles 5 de agosto, decenas de personas intentaron movilizarse hacía Cundinamarca con la meta de pasar el puente festivo en alguno de los municipios del departamento.

Gracias a la intervención pronta de la Policía de Tránsito y el plan candado que se realiza en el departamento, se pudieron detener a las personas que querían incumplir con la restricción de libre tránsito por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Le puede interesar: En medio de la pandemia, hay nueva directora de Protección Animal en Bogotá

García agradeció a través de redes sociales el trabajo de los uniformados y reiteró que Cundinamarca no está para vacaciones en medio de la pandemia.

"Todo mi agradecimiento a @TransitoPolicia@PoliciaCmarca por su rápida reacción y la pronta respuesta a nuestro llamado para contener a los irresponsables que buscan burlar los controles preparados para el fin de semana viajando desde hoy", dijo el mandatario.

Lea también: 15 comparendos se impusieron por manifestaciones por situación de Uribe

"No vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, exponga a los cundinamarqueses. A partir de esta mañana, y por culpa de los irresponsables, reforzamos nuestras medidas en las carreteras; vehículos están siendo devueltos e inmovilizados. No se arriesgue, no son vacaciones", enfatizó finalmente García.