Líder cafetero en Risaralda vuelve a denunciar amenazas de muerte

Nuevamente Edier Ramos, un líder social y cafetero de Santuario, recibió amenazas a través de mensajes que llegaron a su celular y en las cuales le dicen que si no abandona el municipio atentarían en su contra y también de su familia.

"Siguen operando de la misma forma, comunicación vía Whatsapp, a través de números desconocidos, y en esta oportunidad lo que me dicen es que hice caso omiso a la adveretncia de abandonar el municipio y, por eso, que me prepare que el golpe avisa. Ellos aparecen y desaparecen, en noviembre del año pasado me amenazaron para que me fuera de la asociación y en enero de este año que aparecieron nuevamente fueron más agresivos, me pidieron que renunciara y que me fuera del pueblo. Yo solamente renuncié y pensé que ahí paraba todo, pero no; por eso es que a los líderes sociales en Colombia los matan y son noticia el día que los asesinan y ahí para todo", manifestó que suma preocuación el líder cafetero.

Edier Ramos era el gerente de la Asociación de Cafés Especiales Asocafé Tatamá y, debido a intimidaciones, tuvo que renunciar a su cargo; sin embargo, las amenazas continúan y las autoridades, según sus denuncias, no han hecho nada al respecto y, por el contrario, archivaron el caso.

"Desde enero las autoridades no han hecho nada, incluso todo es muy extraño porque los investigadores que tenían a cargo se los llevaron del municipio y la Fiscalía archivó el caso ya que supuestamente no había material probatorio", añadió.

Ramos teme por su integridad y la de su familia; por eso, le pide a las autoridades que le brinden un esquema de seguridad para evitar que se repita la historia de cientos de líderes que han sido asesinados en los últimos meses en el país por realizar sus labores sociales con la comunidad.

