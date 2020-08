Baja letalidad en el Valle de personas que podrían morir por COVID-19

En medio del pico de la Pandemia que se vive en el Valle del Cauca, las autoridades de salud dieron una buena noticia. Aseguran que del ocho por ciento de las personas enfermas que podrían morir por COVID-19, en este instante, la letalidad está en el 2.27 por ciento

Así se determino luego de un análisis realizado durante el fin de semana por la Secretaría Departamental de Salud.

"Mientras en la semana trece tuvimos una letalidad que superaba el 8%, es decir, que el 8% de las personas enfermas podrían morir. En este instante, la letalidad está en el 2.27%, es decir, hemos mejorado mucho a pesar de tener un número importante de personas que han pasado por una UCI”, aseguro María Cristina Lesmes, secretaría de Salud del Valle.

De acuerdo con la funcionaria, hasta el momento 1.350 personas han pasado por UCI en el departamento y más de 1.200 vidas se han perdido por cuenta del virus.

También explicó que diariamente se están reportando en promedio 500 casos diarios de COVID-19 y que la cifra aumenta por reportes confirmados 10 días atrás.





Los distritos de Cali y Buenaventura, y los municipios de Buga, Tuluá, Florida y Palmira, son los territorios en los que actualmente se registra el mayor número de casos de Coronavirus en el Valle del Cauca. Más de 15 mil personas han logrado superar la enfermedad.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes dijo que el autocuidado debería estar basado en las tres C (por sus siglas en inglés). No estar en lugares cerrados, evitar los lugares concurridos, no tener contacto cercano con muchas personas. Y teniendo en cuenta que durante los próximos 90 días se prevé alto contagio de la enfermedad aplicar estas medidas.