Abren primera clínica con tratamiento de cannabis al norte de Bogotá

En la carrera 19 # 106-30 al norte de Bogotá abrió sus puerta la Clínica Zerenia, primera en aplicar los principios de la medicina integrativa que además ofrece como opción de tratamiento, terapias a base de cannabis medicinal.

"Hemos invertido para ofrecer un modelo de atención en salud presencial y virtual que combine la medicina tradicional con distintas alternativas complementarias, orientado al diagnóstico, tratamiento y recuperación oportuna de cada paciente, aplicando principios de la medicina integrativa, ofreciendo atención multidisciplinaria y alternativas terapéuticas con cannabis medicinal para los pacientes que lo requieran, con el fin de mejorar su calidad de vida”, dijo Rayet Harb, gerente de la clínica.

Gustavo forero es un hombre de la tercera edad que sufría dolores insoportables lumbares y aseguró que con este tratamiento pudo aliviar este dolor.

"Llevaba varios años sufriendo dolores lumbares, tuve tratamientos diversos, pero eso no funcionaba hasta que decidí probar con Cannabis medicinal y me siento muy feliz porque he mejorado en mi salud y calidad de vida", aseguró.

Esta clínica ofrece acompañamiento para tratamientos de quimioterapia, salud mental, con enfermedades como el parkinson, la epilepsia y el manejo del dolor, para las personas interesadas podrán encontrar toda la info en la pagina www.clinicazerenia.com