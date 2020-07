Polémica por el Interferon en Nariño

El medido inmunólogo Julio Cesar Klinger señala que si tiene evidencias de mejoría en pacientes con COVID- 19 tratados en el municipio de Barbacoas, a lo que se suman resultados de experiencias en otros países.

En diálogo con Caracol Radio, Klinger pidió al Invima no decapitar el producto y valorar los resultados obtenidos hasta ahora.



Por no tener una evidencia científica comprobada la Asociación de Medicina Interna, ACMI (capitulo Nariño) a través de su presidenta Andrea Caicedo, aseguró que las autoridades deben actuar y no permitir que hoy de manera indiscriminada se venda este supuesto producto del que ya se están lucrando varias personas.

Decomisan millonario cargamento de ivermectina en Nariño

98 familias desplazadas en El Charco



Señaló que no desconocen la trayectoria del médico Klinger en el ámbito de la investigación, pero anotó que es necesario que se realice un estudio científico y se mostró en desacuerdo con la manera como hoy sin ningún tipo de control se promociona y comercializa este producto para uso sublingual de manera inescrupulosa

Caicedo invito al infectólogo a hacer un ensayo clínico controlado con el apoyo de la comunidad universitaria y las normas éticas que un tema tan sensible exige.