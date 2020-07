Con la fachada 'en construcción' club nocturno prestaba su servicio

En Cali se aplicaron comparendos y cierre total de un club nocturno que operaba bajo una fachada, aparentemente estaba 'en construcción'.

Se trata del un club en el norte de Cali conocido como El Faraón, al llegar la Secretaria de Salud y Seguridad en compañía de la Policia Metropolitana, manifestaron que no había servicio y que además estaban contruyendo, sin embargo, las autoridades al inspeccionar se encontraron con algo muy diferente en el interior, nisiquiera habia condiciones de salubridad.

El subsecretario de seguridad de Cali Jimmy Dranguet, dijo que por denuncia ciudadana, ya tenían conocimiento que este lugar estaba en funcionamiento, sin embargo, cada vez que iban había un letrero que distraía que decía que estaban en contrucción "entramos al establecimiento, subimos a la segunda planta y encontramos cinco trabajadores sexuales ofreciendo servicios, había clientes allí recibiendo un servicio sexual no autorizado en este marco de la pandemia, había cinco trabajadoras venezolanas sin permiso para trabajar y sin ninguna medida de bioseguridad. El establecimiento no estaba apto para atender público, porque no lo permite la ley, pero también estaba en construcción y estaba en condiciones sanitarias deplorables hasta para la vivienda humana".

El establecimiento fue cerrado y sancionado por ejercer labores sin estar autorizado, los clientes también fueron multados y las 5 jovenes migrantes sin documentación fueron dejadas a cargo de Migración Colombia.