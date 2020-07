La historia por la que Bucaramanga se volvió tendencia

Durante varias horas, Bucaramanga fue tendencia en twitter, debido a un video de los socios de Radioactiva Pizzería.

Todo comenzó cuando una página de Instagram dedicada a probar comida y dar opiniones, food and places, comentó sobre la pizza delivery de Radioactiva. La cuenta señaló que la comida estaba "buena pero no deliciosa".

De inmediato, la apreciación causó malestar en los socios, quienes a través de redes sociales manifestaron su inconformidad. En el video los hombres recalcaron que su producto era nuevo, una propuesta similar a la países como Estados Unidos".

"Es una pizzería neoyorquina y el que ha estado en Estados Unidos sabe que una pizza de one dolar, two dolar es la que estamos ofreciendo. Me acaban de recordar en 'Manjaran'", dice uno de los hombres.

De inmediato, las redes se llenaron de todo tipo de burlas por la pronunciación, al compararlo con Manhattan.

Caracol Radio habló con Charles Johansson, el hombre que aparece en el video, quien señaló que no reaccionó de la mejor forma y pidió disculpas públicas, "queríamos dar a entender el concepto de que somos una pizzería inspirada en barrios nada que ver con comida italiana. Siento que se mal interpretaron las palabras que usé".

Explicó que se alteró un poco porque son un establecimiento nuevo, buscando surgir en medio de la pandemia. Aceptó las críticas y finalmente, pidió a los bumangueses seguir apoyando esta propuesta.