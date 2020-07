Restricciones en Villamaría y Chinchiná para el fin de semana

Durante el puente festivo del 18 al 20 de julio, los alcaldes de algunos municipios del departamento han decretado algunas medidas transitorias con el propósito de restringir la movilidad de las personas teniendo presente que aún permanecen las medidas de control sanitario para evitar la propagación del COVID-19.

Es así como en Villamaría habrá restricción total de expendio y consumo de bebidas alcohólicas entre las 6:00 a.m. del 18 de julio, hasta el martes 21 de julio a las 6:00 a.m. y por otra parte, implementarán el toque de queda desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de julio, hasta el martes 21 de julio a las 5:00 a.m.

Resaltan que el incumplimiento de estas medidas, dará lugar a sanciones policivas, administrativas y legales de acuerdo con la normatividad establecida por el Gobierno Nacional.

Por su parte en el municipio de Chinchiná indican que permanecerán las medidas de pico y cédula, además de la ley seca desde el sábado 18 de julio a las 6:00 am. y el martes 21 del mismo mes a las 6:00 a.m.

Lea También: En La Dorada entregan instrucciones para el fin de semana festivo

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.