Mediante panfleto amenazan con una limpieza social en Marsella, Risaralda

En un comunicado que circula a través de redes sociales, desconocidos en Marsella aseguran que "no respondemos si caen inocentes, no los queremos en la calle... juicio y muerte llegará a la hora de nuestra cacería inicial".

Frente a la incertidumbre que ha crecido en la comunidad debido al mensaje, Caracol Radio consultó al alcalde de ese municipio, Alberto Rivera, quien desmintió la veracidad del panfleto, asegurando que esa localidad se ha caracterizado por ser un lugar de paz y enviando un mensaje de tranquilidad a los habitantes.

"La gente está desorientando, desinformando a la comunidad, pero pueden tener la plena seguridad que desde la administración en conjunto con la Policía Nacional vamos a investigar de donde viene ese panfleto, en este momento los habitantes de este municipio, tenemos claro que Marsella es un pueblo muy tranquilo y tengan la plena seguridad que eso no existe, no es real, no se dejen atemorizar, el que nada debe nada teme y no podemos confundirnos", señaló el mandatario municipal.

Aseguró que ya las investigaciones siguen avanzando y han podido determinar que los autores del comunicado son personas inescrupulosas que quieren hacerle daño a la imagen del municipio; por eso, pedirán que las autoridades departamentales investiguen a fondo.

Por lo pronto, los habitantes piden que se haga claridad del hecho porque temen las consecuencias que podría generar la supuesta organización criminal que dice haber enviado el panfleto.

