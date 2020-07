“No robamos la mercancía del furgón”: comunidad de Arroyo de Piedra

Los habitantes del corregimiento de Arroyo de Piedra en el norte de Cartagena, desmintieron ser los presuntos responsables de destruir un furgón y robar los 950 kilos de pescado que transportaba el automotor tras un accidente de tránsito.

De acuerdo a Leidis Núñez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, el lugar del siniestro fue en el kilómetro 32 de la Vía al Mar, carretera que comunica a Cartagena con Barranquilla, muy lejos de donde se encuentra esta comunidad.

“Nosotros nos encontramos en el kilómetro 19, es decir estábamos distanciados de donde ocurrió el accidente. No compartimos ni aceptamos estas malas acciones, no entendemos cómo no tuvieron compasión con el conductor del furgón, quien pedía que no le destruyeran el vehículo”, manifestó Núñez.

La líder comunal reiteró que por estos señalamientos se han visto afectados en sus lugares de trabajo. “Las mujeres cabeza de hogar que laboran en casas de familia están en riesgo que no las reintegren. No somos delincuentes, por el contrario, nos gusta ayudar a los demás. No queremos ser estigmatizados”, expresó Leidis Núñez.

Gracias a los videos grabados en el lugar, la Policía tiene individualizadas a 12 personas que habrían participado en el hurto de la mercancía.