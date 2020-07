Tutela por segunda vez regresa a Claudia Uribe a la dirección de Comfanorte

Una tutela interpuesta por el sindicato mayoritario de la Caja de Compensación Confanorte reverso la decisión que se había tomado en días anteriores de remover de la dirección de esta entidad a Claudia Cecilia Uribe Rangel.

En el documento los trabajadores argumentan que no se dio la notificación de las decisiones adoptadas por la superintendencia de subsidio familiar y violo el debido proceso a la defensa de este sindicato que no aprueba la salida de la directora.

Uribe Rangel en entrevista con Caracol Radio, dijo que siempre ha buscado trabajar por la comunidad y que por ahora regresara a la dirección por orden de un juzgado.

“La situación en Comfanorte es que llego a un punto en donde se perdió la gobernabilidad y se atenta contra la institucionalidad, esto sucede porque ha sido muy claro que desde hace dos años cuando fueron elegidos los nuevos concejeros de la caja los representantes del ministerio fueron muy claros que no tenían interés de trabajar conmigo, fue así como todo se enteraron que yo salí y que ahora vuelvo a la caja por una medida de un juez” dijo la funcionaria.

De igual forma la directora afirmó que la pretensión para sacarla de este cargo que ha tenido durante 19 años es por una “persecución política”, y que ya los organismos competentes conocen el tema.

“A mí en mi cara me lo han dicho, los señores de una casa política me dijeron que quieren mi cabeza y esto está más que entendido, pero no voy a ahondar en esto porque ya está en los estrados judiciales, lo que si estoy clara es que lo que estoy haciendo lo hago con evidencias y dejemos que sean los entes que les corresponde los que den la decisión, lo que si tengo que asegurarles es que el tema político está detrás de la Caja, son muchas coincidencias que aparezcan los candidatos elegidos de una casa política” afirmó la directora.

Por ultimó Claudia Cecilia Uribe Rangel le indicó a Caracol Radio que “a los trabajadores y afiliados les envió un mensaje de tranquilidad, los empresarios ya han dicho que van a rodear a la Caja y a los afiliados y se ha hecho una gestión, esto ya trastocó todos los límites y algo debe pasar desde el orden nacional para que esto recupere su gobernabilidad para que todo fluya, lo importante es mostrar la gestión y estoy en eso, esto no se puede tratar de ahogar con artimañas y desprestigio, a mí la gente no me conoce desde ayer”.

Ante esto la junta directiva posteriormente tendrá que reunirse de nuevo y tomar una decisión, debido a que la tutela especifica que una funcionaria de esta entidad que fue nombrada no se hizo la notificación debida y el voto que ella dio no contaría para remover a Uribe Rangel.