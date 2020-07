Escuela Naval de Barranquilla desmiente trato inhumano a estudiantes

En la mañana de este viernes 10 de julio, el ciudadano Antonio Manzano, quien aseguró tener un familiar con síntomas de COVID-19 en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, denunció en la sección de Los Secretos de Darcy Quinn de 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, que "en esa institución se vienen realizando una serie de anormalidades".

Manzano relató: "un familiar mio y otros jóvenes que tienen sintomatología propia del COVID-19 están siendo víctimas de una serie de tratos inhumanos como por ejemplo, los baños no tienen ningún tipo de aseo, se encuentra con excrementos en todos lados, no les entregan medicamentos, no les practican la prueba de COVID-19, en la comida le están echando mucha sal y picante, intentando determinar si los estudiantes fingen o no haber perdido el olfato y gusto".

Y señalan directamente al Capitán de Infantería César Augusto Bedoya, comandante de la Compañía de Seguridad, "de ser quien amenaza con dañarle la conducta a quien siga reportándose enfermos".

En diálogo con Caracol Radio, el Contralmirante León Espinosa Torres, Director de la Escuela, desmintió lo narrado por Manzano y aseguró que no ha recibido denuncias contra el comandante de la Compañía de Seguridad.

"Yo quiero aclarar que nosotros siempre estamos muy pendientes tanto de nuestros alumnos grumetes aquí en la escuela como de los infantes de marina en la Compañía de Seguridad, eso implica que estamos verificando permanentemente no solo a lo que corresponde a su bienestar, sino también al manejo de la situación de la pandemia que estamos viviendo", indicó Espinosa.

Agregó que "tenemos una revista permanente tanto a los infantes como a los grumetes para verificar cuáles son sus condiciones de salud física y mental".

De acuerdo con el director de la escuela, recientemente recibieron la visita del Instituto Nacional de Salud, la cual certificó que cumplen con los protocolos sanitarios debido ya que a la fecha nueve personas han resultado contagiadas con el virus.

Asimismo como prevención, la institución puso en marcha una medida de restricción de ingreso y salida de cualquiera persona bajo una atención integral para mantener en óptimas condiciones mentales a los estudiantes.