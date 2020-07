Alcaldía de Manizales evalúa la posibilidad de reabrir templos religiosos

La administración municipal y comunidades religiosas de la ciudad adelantan conversaciones con la finalidad de socializar los protocolos de bioseguirdad que fueron ordenados por el Gobierno Nacional para reabrir las iglesias y templos.

En los encuentros, se evalúa además, la viabilidad de reiniciar las actividades presenciales en estos espacios según la capacidad de cada uno de ellos y la disposición de los mismos. Según el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, las mesas de trabajo buscan tomar una decisión entre toda la comunidad religiosa, pero buscando siempre la preservación de la vida y la salud de los ciudadanos.

Entre las instrucciones entregadas por el Gobierno Nacional para poder reabrir los templos se encuentran: que todos los asistentes estén sentados; que exista un distanciamiento físico de 2 metros al ingreso, al interior y a la salida de los mismos; que las sillas habilitadas estén ubicadas en zigzag; que se haga toma de temperatura a todas las personas; prohibir la entrada a personas que tengan alta temperatura corporal; desinfección de las instalaciones; no permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes; lavado de manos y de zapatos; el uso permanente del tapabocas; no saludar de mano; no permitir el ingreso a los templos personas mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, personas con enfermedades cardiovasculares y síntomas de gripa, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición; entre otras medidas.

Lea también: Encuentran sin vida a desparecido en un accidente al oriente de Caldas

Desde la Alcaldía de Manizales afirman que en el transcurso de la semana continuarán haciendo los encuentros con los representantes religiosos y visitando templos para evaluar la posible apertura.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.