Quejas por PMU del barrio San Fernando en Cartagena

El barrio San Fernando de Cartagena es un territorio focalizado por el gobierno distrital, como consecuencia al número de pacientes positivos de COVID-19.

No obstante, el Presidente de la Junta de Acción Comunal, Manuel Buendía, expresó que la estrategia del distrito no ha sido nada eficiente, porque más allá de algunos recorridos por establecimientos comerciales, no hay acciones de fondo.

"La comunidad está exigiendo más atención del estado, aquí se hizo una priorización de 656 viviendas pero ahora nos dicen que este barrio, no puede estar priorizado porque parece que fuera como estrato 4 o yo no sé. Así como nos escogieron para el COVID, también que nos den la mano con ayudas", sostuvo el dirigente cívico.

De esta manera los vecinos siguen manifestando su necesidad de salir, porque así parezca diferente, en las casas hay profesionales que también viven del día a día.