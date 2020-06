Piden contratar moteles y hoteles para aislar pacientes en Cartagena

Ante el aumento de contagios con COVID-19 en los estratos uno y dos en Cartagena, la personera Carmen de Caro solicita al Distrito y a las EPS, contratar moteles y hoteles de la ciudad para mantener aisladas a estas personas del resto de sus familiares.

La funcionaria de igual forma consideró pertinente contratar los rastreadores que ayudarán a detectar los enfermos, para que se inicie el cerco epidemiológico de manera óptima.

En Cartagena, el aumento vertiginoso de los contagios se viene dando especialmente en los estratos 1, 2 y 3, donde además, según la jefe del Ministerio Público, las EPS no están haciendo el cerco epidemiológico adecuado.

"La mayoría de las familias de los estratos uno y dos por su condición económica, habitan en viviendas pequeñas que lo mantienen en hacinamiento y no le permiten guardar la distancias necesarias para evitar la transmisión del contagio, ante esta situación es deber del Estado y las EPS sacarlos de sus viviendas hacia un hotel o motel donde pasar la cuarentena aislados, garantizándole además la alimentación", explica la Personera, De Caro Meza.

En la actualidad, las EPS por cada paciente en el régimen subsidiado reciben unos 890 mil pesos más primas adicionales que superan el 11.47 por ciento del valor de la cuota. “Lo que indica que hay dinero para que el plan de acción se direccione no sólo a la atención sino también a realizar los cercos epidemiológicos necesarios para que no se sigan proliferado los contagios”, reiteró De Caro.

En Cartagena entre hoteles y moteles que se encuentran vacíos debido a la pandemia, hay más de 23 mil camas disponibles que se pueden usar para este propósito.

Fontur y la Alcaldía de Cartagena firmaron un convenio por 2 mil millones de pesos para aislar en hoteles a la misión médica, pero se hace necesario que de igual forma se haga con los pacientes contagiados.

"La administración debe presentar ante el Concejo un proyecto de acuerdo para que se le autorice contratar con los hoteles y moteles, para pagar a través de un cruce de cuentas del impuestos de industria y comercio y predial", enfatiza la agente del Ministerio Público.