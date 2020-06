Cuatro comercios fueron cerrados tras día sin IVA en Bogotá

La petición de Claudia López al Gobierno para los próximos días sin IVA

La Secretaría de Gobierno entregó el informe de cómo le fue a Bogotá en este primer día sin IVA este viernes 19 de junio.

Según el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, informó que cuatro establecimientos fueron cerrados por no contar con las debidas medidas de bioseguridad y distanciamiento físico.

Entre los establecimientos que se cerraron temporalmente se encuentran tres comercios en Suba centro y el Alkosto de Venecia (cuyo cierre será por cuatro días).

"También se le impusieron medidas correctivas a seis más como Alkosto de la calle 68, una sucursal de la Brasa Roja, una escuela de automovilismo en Centro Suba y un establecimiento en San Victorino, entre otros. Además, hay otros establecimientos en proceso de vigilancia y control especial", formó la Secretaría de Gobierno.

Por su parte, Gómez enfatizó en la conciencia ciudadana de los bogotanos en este momento de pandemia:

“Hago un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía. No hay ningún descuento que valga la vida, no hay ninguna compra que no pueda esperar unos meses, todo lo podemos recuperar, lo único que no podemos recuperar es la vida. Es importante que el Gobierno Nacional evalúe si es prudente, en medio de estas circunstancias y del momento más crítico del crecimiento del contagio realizar otros dos días sin IVA con el riesgo de enormes aglomeraciones como las que hemos tenido hoy a lo largo del día” indicó el secretario de Gobierno.