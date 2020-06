Huilense fue secuestrado por el ELN en Arauca

Luz Mila Lemus, esposa de Óscar Javier Rodríguez -huilense secuestrado por el ELN-, habló sobre el drama que vive con sus cuatro pequeños hijos en Neiva, tras el secuestro de su esposo en Caño Limón (Arauca) cuando laboraba para una empresa petrolera.

Del secuestro se enteró a través de un video de 28 segundos que le llegó el pasado 8 de junio, en donde su esposo, y un compañero de trabajo que también fue secuestrado, informan que se encuentran retenidos por el grupo armado ilegal.





En el mensaje Óscar Javier Rodríguez dice: “Manifiesto que me encuentro bien de salud, me han tratado muy bien”. Y envía un mensaje a su familia: “Quiero decirle a mi esposa que la extraño mucho, que la quiero, que amo a mis hijos, que los extraño, que me cuiden mucho ese pequeñito… y que pronto estaré con ellos”.

En la imagen aparece con una camiseta rosada y gorra, que no son suyas, y según sus familiares se puede observar más delgado y decaído. Según se informó, el ELN estaría esperando que la empresa para la que trabajan ambas personas entregaran un dinero a cambio de regresarlos a la libertad.