Campesinos del municipio de Guática denuncian cobros para transitar

Preocupados se han mostrado los habitantes de la zona rural de ese municipio porque, según denunció Alberto Agudelo, veedor ciudadano de Guática, las autoridades les exigen una suma de 23 mil pesos para expedir un documento en la notaría y poder realizar sus actividades estando entre las excepciones de circulación decretadas a nivel nacional.

Agudelo le contó a Caracol Radio que los cultivadores de productos como cilantro, cebolla, habichuela y tomate se han visto muy perjudicados para llevar estos elementos de primera necesidad a varios sectores de ese municipio y localidades vecinas.

"En el municipio de Guática solo hay un puesto de control que es en el sector del Tigre, por lo tanto para poder circular en este municipio es necesario pagar 23 mil pesos en una notaría por una declaración extrajuicio, para poder tener un certificado de circulación", informó.

Sumado a eso, aseguró que no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad en los puntos de control y tienen miedo de que se registre un brote de COVID-19 en su municipio.

"Estos puestos están atendidos por agentes de la Policía y agentes del municipio que no están específicamente designados a esta labor, pues que tienen otras labores, la verdad es que el municipio no realiza controles y no cuenta con elemento de bioseguridad", mencionó.

Estas denuncias, al igual que los cobros por circulación, ya fueron hechas oficialmente ante la Personería, la Contraloría y la Procuraduría.